Maltempo, notte da incubo in Calabria e Sicilia: oltre 300mm di pioggia, situazione drammatica [LIVE]

Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo al Sud Italia, con lo scirocco che sta determinando un grande rialzo delle temperature fino a +14°C a Reggio Calabria, +13°C a Catania e +12°C a Crotone in piena notte (ieri alla stessa ora avevamo 7-8°C in meno) e piogge torrenziali: la giornata di Mercoledì 25 s’è conclusa con accumuli pluviometrici impressionanti su tutta la Sicilia e sulla Calabria jonica. Di seguito gli accumuli pluviometrici giornalieri di ieri:

Sicilia: 332mm a Linguaglossa, 217mm a Riposto, 175mm ad Augusta, 169mm a Catania, 158mm a Modica, 148mm a Riposto e Pedara, 142mm a Bagheria, 139mm a Siracusa, 129mm a Pantelleria, 112mm a Palazzolo Acreide, 102mm a Mineo, 101mm a Termini Imerese, 100mm a Francofonte, 99mm a Monreale, 92mm a Palermo, 90mm a Misilmeri, 84mm a Cinisi, 80mm a Novara di Sicilia e Capaci.

Calabria: 195mm a Chiaravalle Centrale, 132mm a Fabrizia, 126mm a Santa Caterina dello Ionio, 125mm a San Luca, 123mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 120mm a Croceferrata Cassari, 102mm a Stignano e Platì, 110mm a Palermiti, 99mm a Cittanova, 90mm a Petilia Policastro, 81mm a Serra San Bruno.

Difficoltà soprattutto nella Sicilia orientale, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati all’interno delle loro auto a Misterbianco, nel catanese, a causa del nubifragio: sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale anche con i sommozzatori per soccorrere automobilisti. Disagi anche a Caltanissetta dove ci sono stati 49 gli interventi dei Vigili del Fuoco: il forte vento ha sradicato intonaci, tegole, antenne, insegne, pluviali. Diversi i casi di rami e alberi caduti sulla carreggiata. Danni e disagi anche nel siracusano, dove la Polizia stradale, a seguito dell’allagamento di una parte dell’autostrada Siracusa-Catania, ha disposto, per motivi di sicurezza, il tratto compreso tra gli svincoli di Melilli e Priolo in entrambe le direzioni. Sono stati soccorsi gli automobilisti rimasti in panne con le proprie macchine, a causa della pioggia che ha trasformato quella porzione di autostrada in un fiume. Frattanto, la Protezione civile, in relazione alle forti piogge che si sono abbattute a Siracusa ha imposto la chiusura di diverse strade: contrada Spinagallo, contrada Magrentino, la statale 124 tra Floridia e Solarino, le circonvallazioni Gozzo e Ronco. C’e’ anche pericolo per l’esondazione dei fiumi. Ci sono altre zone della citta’, in particolare quelle alla periferia sud, che rischiano di essere invase dall’acqua. Le criticita’ sono sul ponte di Capo Corso, nella zona di Laganelli, alle foci dei fiumi Anapo e Ciane, ed in contrada Mortellaro. Pericolo allagamenti “sulle strade di collegamento con le zone balneari tra Fontane Bianche, Ognina e Cassibile, compresa la statale in contrada Santa Elia” fanno sapere dalla Protezione civile.

Attenzione alle prossime ore: il maltempo si concentrerà in modo particolare sulla Calabria jonica, contunuando a risalire il Sud.