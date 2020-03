Maltempo con neve e pioggia: ad Avellino cede una condotta idrica, città completamente senz’acqua

Dal pomeriggio di ieri fino a tarda notte la neve è caduta in abbondanza. Poi è arrivata la pioggia che ha sciolto la neve e l’acqua che ne è derivata ha rigonfiato un tratto stradale che ha ceduto, provocando la rottura di una condotta idrica importante. Avellino si e’ risvegliata stamane con i rubinetti a secco. Il cedimento in via Tuoro Cappuccini, dove la strada si e’ trasformata in un fiume. Si riversano centinaia e centinaia di litri d’acqua al minuto e i tecnici dell’Alto Calore Servizi sono al lavoro per ripristinare la condotta. Non e’ possibile stabilire quando sara’ possibile ripristinare l’erogazione dell’acqua in tutta la citta’. Centinaia le segnalazioni agli uffici comunali e all’azienda idrica da parte di cittadini costretti in casa dalla quarantena e privati all’improvviso dell’acqua.