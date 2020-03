Maltempo, crollo delle temperature: nevica a L’Aquila e nel Gargano [FOTO]

Il crollo termico annunciato ha portato la neve in numerose zone d’Italia tra cui L’Aquila: monitorato il tratto della Statale 17 che da Sulmona conduce a Castel di Sangro, dove in alcuni punti lo spessore del manto nevoso raggiunge anche i 10 centimetri. Al momento la polizia stradale non segnala problematiche su A24 e A25.

E’ in vigore fino al 15 aprile l’Ordinanza sulla dotazione per auto e mezzi pesanti delle gomme termiche o catene a bordo. Già da ieri la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero.

Freddo e neve anche in Capitanata e non solo: all’alba la neve è caduta abbondantemente sul Gargano e anche sui Monti Dauni dove il termometro è sceso sotto lo zero. Anche le città di pianura come Foggia, San Severo e Lucera si sono svegliate leggermente imbiancate, così come Manfredonia, Vieste e Peschici.