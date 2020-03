Maltempo e freddo: è una notte da lupi al Centro/Sud, bufere di neve fino a bassa quota [FOTO e VIDEO LIVE]

Maltempo – Il fronte freddo, legato all’impulso Artico, ha fatto ingresso nel corso della giornata odierna sul Mediterraneo, portando piogge, rovesci anche locali nevicate dapprima sul Nord Appennino poi, via via, verso i settori centrali. In queste ore serali, l’azione principale del fronte è tra Abruzzo, Centro Sud Lazio, Molise e Centro Nord Campania. Su queste regioni stanno imperversando piogge e rovesci diffusi, ma soprattutto nevicate mediamente a quote collinari, intorno ai 500-600 m, ma diffuse soprattutto tra i settori interni tra Abruzzo e Molise, anche fino a quote più basse 300-400 metri, o persino ancora più giù. Al momento, i nuclei più intensi, con precipitazioni più forti e abbondanti, stanno riguardando i settori interni molisani e abruzzesi, tra Carovilli, Agnone, Rionero del Sangro, Torricella Peligna, Tornareccio, Atessa Rovesci e temporali di una certa intensità anche sulla costa, tra Vasto e Termoli.

Pioggia e locali temporali anche sull’area meridionale laziale, tra Latina, Terracina e nevicate fino a quote collinari medio-basse sui settori interni meridionali del Lazio, area Cassino, Belmonte Castello.

Infine, pioggia e rovesci forti tra l’est Casertano e l’Ovest Beneventano, sull’area, Alvignano, Caiazzo, Telese, Faicchio, ma rovesci e temporali diffusi un po’ su tutto il Centro Nord della Campania, anche qui con nevicate diffuse fino a quote medie collinari ( foto real time in provincia di Benevento). Ancora in attesa il resto del Sud, salvo già locali rovesci su Salernitano e sulla Puglia, ma peggiorerà nelle prossime ore tardo serali e poi di più nella notte, con rovesci e temporali diffusi e anche neve forte, soprattutto sulle aree interne fra l’Avellinese, il Salernitano poi verso la Lucania, area Pollino e Nord Calabria.

Locali piogge sul centro-sud della Sardegna e qualcuna residua sulle pianure venete centro-meridionali. Meglio per la notte sul Centro Sud della Calabria, ma qui peggiora domattina, mentre qualche pioggia in nottata sarà possibile sulla Sicilia. Tempo asciutto sul resto del paese, ma freddo un po’ ovunque al Centro Nord.

