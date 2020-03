Maltempo Emilia Romagna, la Regione: “Oltre 715mila euro per il Ferrarese”

Per la messa in sicurezza di argini, frane e opere idrauliche in provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato un contributo di oltre 715mila euro. In tutto sono otto gli interventi in programma, per il recupero di siti provati dall’ondata di maltempo dell’autunno del 2018, che saranno sostenuti dallo stanziamento, approvato dal presidente Stefano Bonaccini, che fa parte di un finanziamento complessivo piu’ consistente che ha gia’ visto l’Emilia-Romagna destinataria di una prima tranche di fondi nel 2019 (10.284.317 euro).

Il fondo nazionale da cui provengono queste risorse e’ stato ripartito e assegnato alle Regioni e alle province autonome con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019. “L’Agenzia della sicurezza del territorio e protezione civile in questo momento e’ chiamata ad uno sforzo su due fronti – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo – e nonostante l’assistenza che sta prestando all’emergenza sanitaria del coronavirus sta comunque mandando avanti interventi importanti per la messa in sicurezza del nostro territorio. Importante che il lavoro ed i cantieri procedano”.