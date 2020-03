Maltempo Emilia Romagna: spartineve al lavoro sulle strade dell’Appennino modenese

Mezzi spartineve della Provincia di Modena in azione nella notte sui tratti più in alti delle strade provinciali dell’Appennino, dove sono caduti complessivamente fino a 40 centimetri di neve, come al passo delle Radici a Frassinoro, con una media tra i dieci e 20 centimetri nel resto del territorio montano. La situazione meteo sta migliorando con residue deboli nevicate nelle quote piu’ alte e tutte le strade provinciali dell’Appennino sono regolarmente percorribili. L’organizzazione del Piano neve della Provincia prevede l’uscita dei mezzi spartineve quando la neve al suolo supera i quattro centimetri.