Maltempo, frana nella Aurelia: statale chiusa a Borghetto

Le forti piogge che si sono abbattute oggi anche nello Spezzino hanno provocato una frana sulla strada statale Aurelia, nel comune di Borghetto Vara nei pressi della frazione di Pogliasca. La circolazione rimane interdetta sino a domani, quando inizieranno, tempo permettendo, gli interventi per rimuovere il materiale caduto sulla strada.

Il traffico è stato convogliato sulla strada provinciale 566 e sulla A12. A causa del vento diversi gli interventi per alberi e pali, con interruzioni alle linee elettriche e telefoniche. Chiuse, per il superamento del limite di sicurezza del pluviometro, le strade provinciali della Ripa, tra Pignone e Monterosso, a Levanto dove è attivo il monitoraggio per le emergenze.