Maltempo Friuli Venezia Giulia: situazione migliorata e bora in calo a Trieste

Situazione metereologica nettamente migliorata in Friuli Venezia Giulia rispetto alla giornata di ieri, con cielo solo parzialmente nuvoloso e temperature ovunque meno rigide e quasi ovunque sopra lo zero. Anche la bora che ieri ha soffiato su Trieste con raffiche che hanno toccato i 120 chilometri all’ora, oggi è decisamente diminuita mantenendosi intorno ai 30-40 km.

Vita più tranquilla pertanto anche per i Vigili del Fuoco del comando provincia di Trieste, assieme ai distaccamenti di Opicina e Muggia, che nelle ultime 24 ore hanno effettuato oltre 80 interventi di soccorso tecnico urgente per messa in sicurezza di rami e alberi pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi, infissi, tegole, intonaci e grondaie instabili operando con sei squadre due autoscale e il funzionario. Per le prossime 24 ore si prevede sulla regione cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa al mattino possibile bora leggera, in giornata venti a regime di brezza. Temperature in ulteriore aumento.