Maltempo in Liguria: sette voli dirottati da Genova, allagamenti e alberi caduti

Una forte pioggia si è abbattuta sulla città di Genova poco dopo le 13:30. Sette voli sono stati dirottati dal ‘Colombo’: non sono riusciti ad atterrare i voli provenienti da Roma, Napoli, Tirana, Parigi, Londra, Amsterdam. I passeggeri sono stati portati a Pisa, Torino, Milano Linate e Malpensa. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti. Allagamenti anche in Sopraelevata, in A12 e in A7. Le cumulate in Liguria, secondo i dati Arpal, sono state importanti: 39,8 mm in un’ora nell’imperiese, 38,4 mm nel savonese, 33,8 mm nel genovesato. La pioggia intensa ha portato a un innalzamento di fiumi e torrenti a Genova oltre la prima soglia cautelativa. Forti le raffiche di vento: 177 km/h a Fontanafresca e 101 km/h a Genova Punta Vagno.