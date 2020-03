Maltempo in Toscana: l’Arno a Firenze supera la prima soglia

Aggiornamento della Città Metropolitana di Firenze sui livelli idrometrici: Fiume Bisenzio e Torrente Ombrone Pistoiese, in discesa su tutti gli idrometri sotto il secondo livello di guardia. I due corsi d’acqua – si spiega in una nota – dovrebbero attestarsi per qualche ora tra la prima e la seconda soglia di riferimento. Il fiume Arno ha passato la prima soglia di riferimento agli idrometri della Nave di Rosano, degli Uffizi e di Ponte a Signa mentre è ancora sotto la prima soglia sul resto dell’asta a valle, il Genio Civile del Valdarno Superiore sta monitorando la situazione.

Non vengono segnalate criticità particolari dovute ai corsi d’acqua, criticità minori vengono invece segnalate sulla viabilità a causa di piccole frane, ramaglie e detriti portati sulle strade dall’acqua, consigliamo di prestare massima attenzione alla guida.