Maltempo: in Trentino Alto Adige torna la neve dopo due mesi

Dopo oltre due mesi in Trentino Alto Adige è tornata la neve. Era da qualche giorno prima di Natale che sul territorio piu’ settentrionale d’Italia non cadevano i fiocchi bianchi. La prima nevicata della stagione era stata quella record del 15 novembre che aveva interessato anche i capoluoghi Bolzano e Trento. Il limite delle nevicate e’ posto tra gli 800 e i 1200 metri. Transitabili le strade di montagna mentre vige la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes, Erbe (e’ raggiungibile dalla Val Badia) e Stalle.