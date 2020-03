Maltempo, Italia spaccata in due: piogge torrenziali al Nord, tanta neve sulle Alpi. Ultime ore di caldo Sud, +26°C in Sicilia

Italia spaccata a metà dall’ondata di maltempo che da ieri sta provocando forti piogge al Nord, lasciando su gran parte del Sud cieli soleggiati e temperature miti. Sta piovendo in modo incessante su tutta la Liguria, con picchi di oltre 100mm sulle colline di Genova. A causa della forte pioggia, è stato chiuso il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nel savonese a causa del movimento della frana che tre mesi fa aveva distrutto la carreggiata nord del ponte. Sempre in Liguria, il fiume Entella è uscito dagli argini nella zona della foce di Chiavari costringendo la chiusura del sottopasso di via Tito Groppo complice anche una forte mareggiata che ha creato qualche allagamento lungo l’Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante.

Ma sta piovendo in modo copioso e abbondante su tutto il Nord, in Lombardia e nell’area di Milano, al Nord/Est, in Emilia e in Toscana, con accumuli superiori ai 120mm sull’Appennino tosco/emiliano. La neve sta cadendo copiosa sulle Alpi, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Immagini che stonano fortemente con le temperature registrate su gran parte d’Italia, non solo al Sud dove ieri e oggi il clima è stato tipicamente primaverile, ma anche su buona parte del Nord dove alle 18:00 di stasera abbiamo +15°C a Bologna, Ravenna, Rimini e Cesena, +14°C a Modena e Ferrara, +13°C a Trieste. Le massime giornaliere sono state primaverili al Sud, con +26°C a Lentini, +25°C a Siracusa, +24°C a Catania, +23°C a Cosenza e Caltagirone, +22°C a Palermo, Bari, Pescara, Brindisi e Modica, +21°C a Reggio Calabria, Lecce, Vibo Valentia e Termoli, +20°C a Messina, Foggia, Catanzaro, Trapani, Crotone e Agrigento. Ma attenzione: come possiamo osservare nelle mappe nella gallery, domani mattina sarà di nuovo inverno anche al Sud con forti piogge, temporali e temperature dieci gradi più basse rispetto a oggi. Sarà l’inizio di un periodo estremamente variabile, con forti sbalzi termici e tanto maltempo.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: