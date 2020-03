Maltempo, il Ciclone di Neve imbianca le colline intorno a Firenze: fiocchi anche sul capoluogo [FOTO e VIDEO]

In Toscana, non nevica solo sui passi appenninici. La neve è scesa ad imbiancare anche le colline intorno a Firenze. Anche sul capoluogo toscano per qualche minuto è caduto qualche fiocco misto ad acqua. Un inizio primavera shock per l’Italia e soprattutto per la Toscana, che oltre al coronavirus, deve fronteggiare l’emergenza di freddo e neve. La neve si è posata sui tetti e nelle strade delle colline intorno a Firenze e nel Mugello. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo, le immagini più suggestive dalle colline intorno a Firenze.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, ricorda che è in corso un codice giallo per rischi neve e ghiaccio. Le precipitazioni nevose sono previste per l’intera giornata sulle zone appenniniche: sono in corso interventi di mezzi e personale della Città Metropolitana sulle viabilità di competenza. La Protezione civile raccomanda massima attenzione alla guida e ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: