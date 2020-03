Maltempo, crollano le temperature e torna la neve al Nord-Est: Trentino Alto Adige imbiancato, oltre 30cm sulle Dolomiti [FOTO e VIDEO]

La neve di primavera torna ad imbiancare parti dell’Italia. Dopo il “ciclone di neve” della scorsa settimana che ha portato la neve al Centro-Sud, questa volta tocca al Nord. In particolare, nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo, troverete le immagini più belle dal Trentino Alto Adige. Le montagne sono imbiancate da una coltre nevosa che sulle Dolomiti ha raggiunto anche i 30 centimetri. La perturbazione della notte ha portato neve in alcune zone anche attorno ai 700 metri, pioggia a fondovalle e un netto calo delle temperature.

Dai +20°C di due giorni fa si e’ passati a valori autunnali con Bolzano, completamente deserta per le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, che registra +7°C. Ai 2.926 metri di Cima Undici a Curon Venosta la colonnina di mercurio e’ scesa fino a -11°C. Sull’autostrada del Brennero, dove il traffico automobilistico e’ nullo, le corsie sono parzialmente innevate nella zona di confine.

In Piemonte, piogge, soprattutto a nord del Po, qualche nevicata possibile anche a 4-500 metri di altitudine, ma la perturbazione, con aria fredda arrivata nelle scorse ore dalla Scandinavia, sara’ di breve durata e con precipitazioni meno intense di quanto era stato ipotizzato in uno dei possibili scenari tracciati venerdi’ scorso. Il tempo dovrebbe migliorare gia’ domani, comunque il giorno piu’ freddo, con un ritorno a temperature massime di +15-20°C nella seconda parte della settimana. Le precipitazioni piu’ abbondanti finora registrate dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono: 30,6mm a Oropa, 29mm a Fobello (Vercelli), 28,6mm a Piedicavallo (Biella) e Traversella (Torino), 26,2mm a Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola). Nel Cuneese, 20,8mm a Barge; nel centro di Torino fino alle 10 misurati 8,2mm di pioggia.