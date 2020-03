Maltempo, l’Inverno torna a ruggire al Centro/Sud: bufere di NEVE da Pescara a Bari, imbiancate le spiagge Adriatiche [FOTO e VIDEO]

L’attesa ondata di maltempo invernale è arrivata e sta colpendo duramente stamattina il Centro/Sud, con bufere di neve sulle coste dell’Adriatico, da Pescara a Bari, dove abbiamo appena +3°C. Tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia nevica quasi ovunque sulle coste, con accumuli diffusi fin sui settori più meridionali in cui il fronte freddo è fin qui arrivato, proprio in Provincia di Bari, nel cuore della Puglia. Nelle zone interne gli accumuli sono più abbondanti e significativi, non solo a L’Aquila, Sulmona e Campobasso ma anche a Foligno, in molte località dell’Umbria, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise e della stessa Puglia, tra Gargano e Murge.

Splende il sole, invece, al Nord e nelle Regioni tirreniche, con temperature di +10°C a Milano, Modena, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Padova e Vicenza. Ma non sono le città più calde: abbiamo +11°C a Genova, Verona e Ferrara, +12°C a Treviso e Pordenone. Ancora una volta, come sta succedendo praticamente sempre da un mese a questa parte, al Nord fa molto più caldo che al Sud, a testimonianza che l’epidemia di Coronavirus non è affatto condizionata dalle temperature e che non sarà il caldo a sconfiggerla.

A proposito del Sud: piove, per il terzo giorno consecutivo, tra Calabria meridionale e Sicilia dove le precipitazioni si intensificheranno terribilmente tra domani e dopodomani, provocando nubifragi e piogge torrenziali.

Questo tipo di clima ci aiuterà in ogni caso a sconfiggere l'epidemia, perchè la gente rimarrà praticamente costretta ad essere chiusa dentro casa e quindi limitare ulteriormente le relazioni sociali.