Maltempo, neve sulle statali in Emilia Romagna: Anas in azione con mezzi e uomini

Anas è a lavoro con uomini e mezzi, spargisale e spazzaneve, per garantire la transitabilità lungo alcune strade statali della regione Emilia Romagna, interessate fino a questa mattina da abbondanti nevicate. I maggiori interventi hanno riguardato la E45, nei comuni di Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto. Altri interventi di prevenzione e sgombero neve hanno riguardato le statali 16 ”Adriatica” in provincia di Rimini, 67 ”Tosco Romagnola” a Rocca San Casciano e nel tratto iniziale della statale 9 ”Via Emilia”.

Per il protrarsi del rischio di forti nevicate nelle prossime ore, per chi fosse costretto a spostarsi su questi tratti, è obbligatorio l’utilizzo di catene o pneumatici invernali. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione ”Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Il servizio clienti ”Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.