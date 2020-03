Maltempo, neve in Valle d’Aosta: stop ai camion al traforo del Gran San Bernardo, tunnel del Monte Bianco chiuso per un’ora a causa di una valanga

A causa della nevicata in corso in Valle d’Aosta il traforo del Gran San Bernardo, tra Italia e Svizzera, e’ temporaneamente chiuso al traffico dei soli mezzi pesanti. Per consentire la bonifica di una valanga sul versante francese del traforo del Monte Bianco – come disposto dal Comune di Chamonix (Francia) -, la galleria sara’ chiusa al traffico tra le 19.30 e le 20.30. Il pericolo valanghe e’ pari a 4-forte (su una scala crescente da 1 a 5) dalla Valgrisenche alla valle del Gran San Bernardo mentre e’ 3-forte sul restante territorio. La nevicata – prevede l’ufficio meteo regionale – si attenuera’ gradualmente fino a cessare al pomeriggio/sera di venerdi’.