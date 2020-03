Maltempo, nevica in Trentino Alto Adige: fiocchi anche a Bolzano

Copiosa nevicata in serata in diverse aree del Trentino Alto Adige. I fiocchi bianchi stanno cadendo a tratti anche intensamente su Bolzano mentre nella parte settentrionale del territorio altoatesino, a Brunico e Vipiteno, sta piovendo. Leggera nevicata anche su Trento. Nel pomeriggio si sono registrati disagi al traffico in Val di Fiemme, Val di Fassa, nel Primiero e nella zona di Madonna di Campiglio. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel corso della notte.