E’ stata riaperta in serata la carreggiata sud della A6 Savona-Torino, nel tratto Altare – Savona, minacciata dalla frana che tre mesi fa, in carreggiata nord aveva travolto il viadotto Madonna del Monte, ricostruito e inaugurato il 21 febbraio. Le autorita’ competenti hanno dato il nulla osta. L’autostrada e’ ora aperta in entrambe le carreggiate.