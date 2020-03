Maltempo: a San Severino Marche pulizia dell’alveo del fiume

Operazione di pulizia straordinaria a San Severino Marche: un camion gru della ditta Piancatelli e volontari del gruppo comunale di Protezione Civile hanno liberato dai grossi tronchi una delle campate di ponte Sant’Antonio, trasportati a valle del fiume Potenza dalle piogge delle scorse ore.

Le operazioni si sono rese necessarie al fine di scongiurare pericoli per la struttura che costituisce una via d’ingresso al centro urbano di San Severino. “Anche se il livello delle acque, tenuto sempre sotto attento controllo dalla Protezione Civile, non ha fatto segnalare alcun pericolo, si è preferito comunque liberare alveo e sponde del fiume dai materiali trascinati a valle dall’innalzarsi del livello della portata,” ha spiegato il Comune.