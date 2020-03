Maltempo Sicilia: fulmine colpisce la chiesa di San Vito a Mascalucia (Ct) [VIDEO]

Continuano i danni causati dal maltempo in Sicilia: un fulmine ha colpito la chiesa di San Vito a Mascalucia, in provincia di Catania, causando danni e disagi. Al momento si segnalano fiamme e danni: un incendio è così divampato nella chiesa di San Vito, non lontana dal Municipio del paese etneo. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura diverse squadre di vigili del fuoco con un’autoscala di supporto.

Il violento temporale che si è abbattuto su Catania e provincia ha trasformato in un ‘fiume’ la via Carlo Marx, la strada principale della zona commerciale di Misterbianco. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati all’interno delle loro auto. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco del comando provinciale anche con i sommozzatori.