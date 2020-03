Maltempo: torna la neve sulle Dolomiti, chiusa la SS21 Colle della Maddalena

La neve è tornata sulle montagne del Trentino Alto Adige dopo settimane di assenza di precipitazioni rilevanti: nelle prossime ore sono attesi fino a 50 cm di manto bianco, soprattutto sulle Dolomiti meridionali e in val d’Ultimo. Nelle altre zone sono previsti tra i 20 e i 40 cm.

La quota neve è attorno ai 900 metri, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni.

In seguito al provvedimento di chiusura al transito – per condizioni meteorologiche avverse – emesso dal Gestore della rete francese sul proseguimento oltre confine, la statale 21 ”del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Uomini e mezzi Anas sono impegnati senza sosta nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per assicurare la regolare transitabilità della statale fino ad Argentera. Inoltre, per la presenza di due mezzi pesanti di traverso lungo la tratta francese della statale 20 ”del Colle di Tenda e di Valle Roja”, anche in questo caso a causa della neve, il traffico al tunnel di Tenda è provvisoriamente bloccato in attesa delle operazioni di rimozione dei veicoli.