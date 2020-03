Maltempo: torna la neve sulle Dolomiti e in Piemonte, fiocchi anche in Valtellina e Valchiavenna

La neve è tornata sulle montagne del Trentino Alto Adige dopo settimane di assenza di precipitazioni rilevanti: nelle prossime ore sono attesi fino a 50 cm di manto bianco, soprattutto sulle Dolomiti meridionali e in val d’Ultimo. Nelle altre zone sono previsti tra i 20 e i 40 cm.

La quota neve è attorno ai 900 metri, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni.

Si registra un crollo delle temperature sull’intero territorio provinciale di Sondrio e fitte nevicate alle quote superiori ai 1000 metri. In Valtellina e Valchiavenna colpo di coda dell’inverno con passi alpini transitabili unicamente con catene da neve montate o pneumatici invernali. Sul fondovalle pioggia battente.

Pioggia e neve sono tornate in Piemonte dopo un lungo periodo di siccità: le precipitazioni riguardano quasi tutta la regione, con i valori più alti nell’Alessandrino, 47.6 mm di pioggia a Fraconalto, 36 a Ponzone, e in Valle Tanaro: 21.8 mm a Ormea. Piove anche a Torino, ma finora la stazione meteo di Arpa ha registrato meno di 6 mm in centro città. Nevica a partire dai 500-600 metri sul basso Piemonte, da 8-900 sulle Alpi Liguri, da1200-1300 altrove.

In seguito al provvedimento di chiusura al transito – per condizioni meteorologiche avverse – emesso dal Gestore della rete francese sul proseguimento oltre confine, la statale 21 ”del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Uomini e mezzi Anas sono impegnati senza sosta nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per assicurare la regolare transitabilità della statale fino ad Argentera.