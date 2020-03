Frana su via dei Norcini in localita’ Puosi nel comune di Camaiore (Lucca): al momento non si transita, aperta regolarmente invece la viabilita’ da Orbicciano-Fibbiano. Il personale del comune sta intervenendo per valutare la situazione e nel caso si possa liberare velocemente la carreggiata. Intanto a Viareggio chiuso il viale dei Tigli a causa del vento.