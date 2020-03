Maltempo, a Trieste raffiche di Bora di oltre 100km/h: alberi abbattuti e infissi pericolanti

Sono oltre 80 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati nella giornata di oggi dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste in questa seconda giornata di Bora forte che ha superato i 100 chilometri orari. Messa in sicurezza di rami e alberi, dissesti statici di elementi costruttivi, infissi, tegole, intonaci e grondaie pericolanti le tipologie dei soccorsi che i pompieri hanno eseguito nel capoluogo giuliano con sei squadre, quattro della sede centrale, una del distaccamento di Opicina e una del distaccamento di Muggia, due autoscale e il funzionario di guardia. Da segnalare, in particolare, in Via Caboto, il cedimento di un semirimorchio parcheggiato al lato della carreggiata, raddrizzato con l’ausilio dell’autogru’.