Maltempo USA, uno dei tornado in Tennessee è stato EF4 con venti a 281km/h: ha percorso 80km a terra! [FOTO]

Decine di morti e dispersi dopo che un outbreak di tornado ha seminato distruzione in Tennessee nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo. Dopo la giornata di tornado più mortale in 7 anni, il Tennessee si trova in stato di emergenza mentre i suoi residenti, soprattutto quelli della capitale Nashville, iniziano con fatica a raccogliere i pezzi. Violente condizioni meteo sono esplose in piena notte, producendo grandine, venti distruttivi e un pericolosissimo tornado a Nashville, insieme ad altri vortici in tutto lo stato. Il bilancio del disastro sono danni diffusi, molti feriti, almeno 24 morti e decine di dispersi.

L’ultima volta che un tornado ha ucciso così tante persone è stata il 20 maggio 2013, quando un vortice di intensità EF5 sulla scala Enhanced Fujita ha spezzato 24 vite a Moore, in Oklahoma. Il Tennessee è stato colpito da 6 tornado EF4 e 12 tornado EF3 nel mese di marzo dal 1950, sebbene nessuno sia stato vicino a Nashville, secondo l’analisi del centro meteorologico statunitense AccuWeather dei dati dello Storm Prediction Center.

Nella contea di Putnim, un tornado ha danneggiato oltre 100 strutture e ucciso almeno 18 persone, tra cui bambini. Il Servizio Meteorologico Nazionale a Nashville ha riportato danni da un tornado EF4 con venti a 281km/h nella contea di Putnim. È stato il primo violento tornado nell’area di Nashville in 11 anni, riporta AccuWeather. Secondo Randy Porter, sindaco della contea, è stato il disastro naturale più grande nella storia moderna della contea.

I team del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) hanno concluso che un tornado ha percorso una lunga traiettoria nella contee di Davidson, Wilson e Smith. La traiettoria si estendeva per circa 80,8km, iniziando nei pressi del John Tune Airport, nella parte occidentale di Nashville, e terminando 5,6km ad ovest di Gordonsville. Secondo i risultati preliminari dell’NWS di Nashville, le contee di Wilson e Davidosn hanno ricevuto venti e danni da un tornado almeno EF3. L’NWS ha riportato anche danni da un tornado EF2 a Germantown/North Nashville e danni da un tornado EF3 a East Nashville/Five Points, Donelson e Mount Juliet.

Alcuni cittadini di Nashville si sono ritrovati così vicini al tornado da sentire il suo boato, simile al rumore di un treno. I tornado hanno colpito dopo la mezzanotte, distruggendo oltre 140 edifici e seppellendo le persone sotto cumuli di macerie. Le tempeste si sono spostate così velocemente che molte persone nella loro traiettoria non sono riuscite a mettersi in salvo in aree più sicure. Pareti e tetti buttati giù, linee elettriche abbattute, enormi alberi spezzati, case e aziende completamente rase al suolo: questo il paesaggio lasciato dai violenti tornado che hanno devastato il Tennessee (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).