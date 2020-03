Maltempo USA, devastanti tornado in Tennessee: decine di strutture crollate, tanti feriti e persone intrappolate nella capitale Nashville [FOTO e VIDEO]

Almeno due tornado, confermati dal Servizio Meteorologico Nazionale, si sono verificati in piena notte in Tennessee, negli Stati Uniti orientali, incluso uno che ha provocato molti danni nella capitale Nashville. Nei video in fondo all’articolo, si può vedere quello che sembra un grande tornado attraversare la parte orientale di Nashville. È un continuo di fulmini prima che gran parte della città rimanga al buio. Le sirene anti-tornado suonavano mentre cadeva una leggera pioggia, interrotta da fulmini e brevi periodi di grandine. Una fuga di gas ha costretto all’evacuazione di un edificio nella comunità di Germantown, secondo WSMV-TV.

“La nostra comunità è stata fortemente colpita da un tornado. Ci sono molteplici case danneggiate, molteplici persone ferite e molteplici persone ancora intrappolate. Ci sono condotti del gas che stanno perdendo, linee elettriche a terra, e molteplici soccorritori che stanno prestando soccorso ai feriti”, ha detto il Capitano Chandler del Mt. Juliet Police Department. Il Nashville Fire Department dichiara di essere impegnato con le richieste di circa 40 strutture crollate a Nashville e dintorni. I media locali riportano che la metà del quartiere Five Points di East Nashville è distrutta e che le aziende sono state rase al suolo ad East Nashville e Germantown. Le finestre degli edifici sono esplose sotto i forti venti e rivestimenti, lastre di cemento e altri materiali sono stati divelti dalle strutture.

Le foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, mostrano i danni provocati dal passaggio del tornado, che è rimasto a terra per quasi un’ora. Diffusi i danni provocati alle case, agli edifici, alle linee elettriche e agli alberi, abbattuti dai forti venti. Quasi 16.000 clienti sono rimasti senza energia elettrica a Nashville. Il meteorologo Craig Ceecee riporta che i “detriti del tornado di Nashville probabilmente sono stati scagliati almeno a 6.000 metri di altezza”, il che sarebbe in linea con un tornado “almeno EF-3”.