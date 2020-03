A causa del vento forte che soffia in molte zone del Bolognese, i vigili del fuoco di Bologna sono stati impegnati in diversi interventi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti o la rimozione di ostacoli finiti sulla strada.

A Casalecchio di Reno, in via Tizzano nei pressi dell’Eremo, un albero e’ caduto ostruendo la strada. Altri interventi dello stesso tipo a Monzuno, Monghidoro e Castiglione dei Pepoli.