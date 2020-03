Maltempo, vortice invernale sul medio Adriatico: il nowcasting di MeteoWeb

Il vortice freddo russo è in azione sull’Italia. Già ieri correnti molto fredde ad esso legate avevano fatto irruzione su tutta l’Italia centro settentrionale, ma con scarse precipitazioni, poichè le vorticità annesse al sistema perturbato erano ancora lontane dal nostro territorio. Quest’oggi, invece, il minimo lo ritroviamo sul basso Adriatico, al largo delle Coste del Gargano e da lì continua a convogliare aria piuttosto fredda verso tutte le nostre regioni del medio e basso Adriatico e relative appenniniche. Naturalmente, queste correnti più vorticose, transitando sul mare Adriatico acquistano umidità e poi la vanno a scaricare su tutti i settori esposti, specie interni appenninici, dalle Marche, fino alla Puglia e Nord Lucania. In particolare, le correnti da Nord, stanno arrecando precipitazioni nevose fino a bassa quota soprattutto sulle aree interne Abruzzesi, tra Pescarese, Chietino e in particolare sull’area Sulmona. qui con fenomeni anche di una certa intensità è già oltre 10 cm di accumulo fino a bassa quota. Nevicate di buona intensità anche su Molise, sui rilievi orientali della Campania, specie tra Est Beneventano ed Est Avellinese, sulla Daunia pugliese, localmente fino alla Lucania, anche su queste aree localmente con diversi centimetri di accumulo

Qualche nevicata anche sull’estremo Ovest Piemonte, qui per effetto stau più marginale, con fenomeni deboli e irregolari; rovesci tra Sicilia e Sud Calabria con fiocchi intorno ai 700/1000 m. L’instabilità fredda e nevosa proseguirà per tutta la giornata odierna sulle regioni del Medio Adriatico, insistendo in modo particolare sui rilievi interni tra Marche, Abruzzo e Molise. Su queste aree, entro la mezzanotte, potranno aversi accumuli spesso sui 5/10 o 15 cm, anche intorno ai 20-30 centimetri intorno Sulmona, in Abruzzo, e naturalmente fino a bassa quota. Locali nevicate possibili ancora sui settori nord-orientali della Campania, localmente sulla Daunia pugliese e altre aree interne della Puglia, e sulla Lucania, ma qui fino a al tardi pomeriggio, occasionalmente prima serata, poi fenomeni in temporanea cessazione. Rovesci ancora fino a tarda sera Centro Est Sicilia e Sud Calabria con fiocchi tra 700 e 1000 m. Quadro termico decisamente invernale, con valori massimi mediamente compresi tra 7 e 10 ° in pianura, qualche punta a verso 11-12°, rare fino a 13/14°C. Massime intorno allo zero gradi o anche meno sulle colline intorne appenniniche intorno ai 500-600 m. Venti spesso sostenuti settentrionali un po’ ovunque, ma in particolare sulle aree centro-settentrionali, sul Centro Nord Adriatico e sui bacini tirrenici un po’ ovunque, anche forti sui Canali delle isole maggiori.

