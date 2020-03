Meteo, Italia capovolta nel weekend: freddo e neve al Sud, sole e caldo al Nord [FOTO]

Situazione meteorologica “capovolta” in questo primo weekend di marzo caratterizzato da condizioni meteo invernali al Sud, primaverili al Nord. Nevica infatti, fino a quote collinari sull’Appennino meridionale (vedi foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo), in modo particolare in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Forti piogge stanno colpendo il basso Tirreno, con picchi di 30mm già cumulati tra Calabria meridionale e Sicilia nord/orientale. Le temperature oscillano in pieno giorno tra +11 e +13°C sulle coste di Puglia, Calabria, Campania e Sicilia, mentre al Nord splende il sole e fa caldo: abbiamo infatti +19°C a Imperia, +18°C a La Spezia, +17°C a Milano, Torino, Genova, Savona, Novara, Brescia, Pavia e Mantova, +16°C a Verona, Padova, Trento Udine, Bergamo, Lodi, Cremona, Treviso e Pordenone. Con questo clima è molto più difficile che le persone seguano le direttive anti Coronavirus consigliate dalle autorità per il distanziamento sociale, anche se stare all’aria aperta – con le dovute accortezze – non fa male a nessuno.

