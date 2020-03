Meteo, Venerdì 13 Marzo di Super-Caldo nell’Italia blindata per il Coronavirus: picchi di +27°C al Sud e +20°C al Nord

Previsioni Meteo – L’alta pressione, che da 2-3 giorni sta dominando sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, esprimerà la sua massima performance nella giornata odierna ed essenzialmente sulle regioni del medio basso Adriatico e meridionali. Su queste aree, si porterà un’onda calda anomala dal Nord Africa, contraddistinta da geo-potenziali in quota tra 570 e 580 dam e soprattutto da isoterme calde alle quote medio-basse, fino a +13°C intorno ai 1500 m circa. La stessa figura anticiclonica subirà, però, un lieve cedimento sul resto della penisola, a causa di un graduale progredire del flusso più instabile nord-atlantico. Esso non ancora inciderà in maniera sostanziale verso il nostro bacino, tuttavia correnti più umide provenienti dai settori britannici e attraverso la Francia, riusciranno a trovare un varco nel campo anticiclonico penetrando verso le nostre regioni settentrionali e fino anche a quelle del medio Alto Tirreno.

Su queste aree, i cieli si presentano più nuvolosi per nubi prevalentemente di tipo medio-basso responsabili di una diffusa copertura, in particolare sulla Liguria, spesso anche su alta Toscana. Nubi irregolari anche sui settori alpini, sull’Emilia Romagna e sul medio Tirreno, soprattutto tra il resto della Toscana, il Lazio, l’Umbria e fino all’Ovest Campania, localmente anche sulle coste orientali della Sardegna. In prevalenza, però, il tempo per ora si mantiene asciutto, quindi alle nubi non sono associate precipitazioni su buona parte dei settori citati, accetto la Liguria, dove, invece, sono possibili delle deboli piogge sparse, e qualche pioggia sparsa possibile anche sulle aree centro-orientali, tra Est Lombardia, localmente Centro Nord Veneto e Friuli Venezia Giulia, qualcuna occasionale anche sul Nord Appennino. Da rilevare, in serata, la possibilità di qualche pioggia più intensa su alto Piemonte, Lombardia, su Ovest Emilia e su Alpi e Prealpi centro-orientali un po’ tutte.

Scrivevamo, però, di un altro aspetto più importante, caratteristico della giornata odierna, ossia del caldo anomalo sulle regioni meridionali. Nell’immagine allegata, è espressa l’anomalia termica prevista per oggi alla quota di 1500 m circa, quella più permeata dalle isoterme calde. Sono evidenti valori un po’ ovunque sopra la media, di qualche grado sui settori alpini, via via più grandi sulle regioni settentrionali e del centro, con +4/+7°C oltre la norma, fino a +8/+9/+10 e persino 13°C oltre la norma verso le regioni meridionali. Sempre nella medesima immagine, ai valori di anomalia, espressi in giallo, sono affiancate le punte massime reali previste per le ore prime pomeridiane odierne: si andrà dai max +18/+20°C previsti sulle pianure del Nord, ai +22/+24/+25°C ricorrenti previsti sulle aree centro meridionali e insulari, fino alle punte di +25/27°C attese sul Foggiano e sulla Sicilia, occasionalmente sulle pianure interne ioniche calabresi.