Maltempo, il freddo si attenua in Piemonte: neve e -10 in Valle Susa

Ancora freddo ma in attenuazione in Piemonte, con nevicate sulla parte occidentale della regione, dopo che ieri era state imbiancate le colline delle Langhe, con fiocchi anche a Cuneo e nell’Astigiano. La scorsa notte non si sono ripetute le temperature rigide di quella precedente, ma sono aumentate le precipitazioni, soprattutto sul settore occidentale.

In due giorni 20 cm di neve fresca a Pra Nudin di Bardonecchia (Torino), nevicate sulle montagne della Val Chisone. Nel centro di Torino temperatura minima di 3.8 gradi, in montagna -10.2 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, -11.7 a Entracque (Cuneo), -9.4 a Giaglione, in Valle di Susa, -9.8 al Colle dell’Agnello (Cuneo), -4.6 a Formazza VCO). Sul Monte Rosa dopo il -30 della scorsa notte, la minima è stata di -15.9. Nel pomeriggio è previsto un diradamento delle nuvole, concentrate sopratutto sulle vallate occidentali, la quota neve salirà rispetto ai 700-1000 metri della mattinata. Domani parzialmente nuvoloso al mattino, le temperature sono previste in aumento e lo zero termico risalira’ fino a 2300 metri.