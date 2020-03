Meteo Marzo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dalla prossima settimana torna l’anticiclone

Dopo un inizio di marzo all’insegna di condizioni più invernali, quelle che non abbiamo avuto quasi per nulla in questa stagione, dalla seconda settimana del mese è previsto il ritorno dell’anticiclone sul nostro Paese. Secondo la tendenza del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, però, l’alta pressione avrà vita breve, perché già dal 16 marzo temperature e precipitazioni in tutta Italia dovrebbero tornare nella media del periodo. Ecco le previsioni dal 9 marzo al 5 aprile.

09 – 15 Marzo 2020

La prima settimana mostra una nuova e robusta ripresa di un campo di alta pressione sull’area Mediterranea, che contrasta invece con un estesa area ciclonica sull’Europa centrale. Ne conseguirà che al Nord i regimi sia termici che pluviometrici saranno nel complesso in linea con le medie del periodo, in deciso contrasto con il Centro-Sud, dove i valori di precipitazione saranno decisamente al di sotto della media climatologica, cui saranno associati valori di temperatura al di sopra della media del periodo.

16 – 22 Marzo 2020

La seconda settimana sarà invece caratterizzata da una moderata anomalia negativa, che avrà come conseguenza regimi termici e di precipitazione in linea con la media del periodo, su tutto il territorio nazionale.

23 – 29 Marzo 2020

Permane anche per la terza settimana la moderata anomalia negativa della settimana precedente, che manterrà ovunque i valori, sia termici che di precipitazione, in linea della media del periodo.

30 Marzo -05 Aprile 2020

Nessuna significativa variazione attesa neanche nell’ultima settimana, con i regimi termici e di precipitazione che continueranno a permanere in linea con la media climatologica.