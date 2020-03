Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: alta pressione e temperature oltre la media in Italia la prossima settimana

La settimana che ci porterà all’inizio ufficiale della primavera sarà caratterizzata dall’alta pressione, che determinerà temperature sopra la media in tutto il Paese. Nella settimana finale del mese di marzo, invece, le temperature si abbasseranno notevolmente, tanto da risultare inferiori alla media in tutta Italia. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 16 marzo al 12 aprile.

16 – 22 Marzo 2020

La prima settimana sarà caratterizzata da un campo di alta pressione sul Mediterraneo. I valori pluviometrici risulteranno così sotto media su tutto il Paese. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno al di sopra delle medie previste per il periodo al Nord ed in linea altrove.

23 – 29 Marzo 2020

Il Sud Italia sarà interessato, seppur marginalmente, da un campo depressionario centrato sull’Europa sudorientale. Le precipitazioni saranno così in linea con la media climatologica sul Meridione, ancora inferiori sul resto del Paese. Dal un punto di vista termico i valori risulteranno in generale sotto la media su tutto il territorio nazionale.

30 Marzo -05 Aprile 2020

Nella terza settimana i valori pluviometrici ed il campo termico risultano prevalentemente nella norma o al di sopra su buona parte del Paese, a causa dell’abbassamento di latitudine del flusso perturbato.

06 – 12 Aprile 2020

Nell’ultima settimana torna ad intensificarsi un campo anticiclonico su buona parte dell’Europa centrale ed occidentale. Di conseguenza i valori precipitativi tornano ad essere sotto la media stagionale al Centro-Nord, mentre continuano ad essere generalmente nella media al Sud. Temperature nella norma sulle regioni centromeridionali, superiori altrove.