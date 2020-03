Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Subito #corridoioumanitario per salvare donne, bambini e minori non accompagnati del campo di #Samos. Si deve rispondere al dramma in atto in #Grecia. Insieme a tante donne della politica e società civile ho firmato un appello alla ministra #Lamorgese”. Lo scrive su twitter Chiara Gribaudo del Pd.