Montagna: soccorso scialpinista infortunato nei pressi del Passo Cason di Lanza

Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia ha soccorso uno scialpinista di Udine che si era infortunato durante la discesa nei pressi del Passo Cason di Lanza a una quota di 1.700 metri di altitudine.

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino ha inviato al campo base allestito a Paularo sette tecnici, compresi quelli della guardia di Finanza di Tolmezzo.

L’uomo è stato recuperato grazie all’intervento dell’elicottero della Protezione civile di base a Tolmezzo in quanto non sarebbe stato possibile raggiungere a piedi l’infortunato con le squadre di terra prima del buio.

I tecnici, tra cui un soccorritore alpino medico, sono stati caricati a bordo dell’aerogiro e portati in quota nei pressi del ferito: immobilizzato l’arto, l’uomo è stato caricato a bordo e poi elistrasportato a Paularo, dov’è stato preso in consegna dall’autoambulanza per essere condotto in ospedale a Tolmezzo.