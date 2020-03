Motonautica: Uim Awards 2020, appuntamento oggi al Museo Olimpico di Losanna

Losanna, 7 mar. – (Adnkronos) – L’edizione 2020 degli Uim Awards si terrà oggi presso il Museo Olimpico di Losanna. Per la prima volta, quindi, la cerimonia che premia i migliori 50 Campioni Uim non si svolgerà a Montecarlo.

Raffaele Chiulli (Presidente Uim) ha elogiato la location che ospiterà l’evento: ‘Siamo onorati e felici di riunire la comunità internazionale Uim nella capitale olimpica e di celebrare il successo dei concorrenti di tutto il mondo nel Museo Olimpico. Qui, attraverso mostre tematiche e cimeli unici, i visitatori si immergono nel cuore del movimento olimpico, che rende omaggio ai meriti degli eroi dello sport che hanno segnato la nostra storia”.

All’evento, che prenderà il via alle ore 18 presso l’Auditorium del Museo, sono attesi Campioni del Mondo Uim provenienti da più di 15 paesi diversi. Questi rappresenteranno il meglio del 2019 nelle cinque differenti discipline targate Uim: Offshore, Circuit, Pleasure Navigation, Aquabike e Motosurf. Con cinque piloti campioni del mondo, il team Abu Dhabi sarà la delegazione più corposa presente a Losanna. ‘Siamo molto orgogliosi di aver vinto entrambi i titoli piloti e team nel Campionato mondiale Uim F1H2O per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato il direttore generale di Abu Dhabi, Salem Al Remeithi.