Napoli: Perego (Fi), ‘tristezza per ragazzo morto e giovani che si dedicano a rapine’

Roma, 3 mar. – (Adnkronos) – ‘è comprensibile il dolore dei genitori del ragazzo ucciso a Napoli, la vita di un giovane di 16 anni ha un valore intrinseco inestimabile, ma lo Stato ha il compito di garantire la sicurezza dei cittadini grazie al lavoro di uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la loro vita. Rattrista piuttosto pensare che a sedici anni dei giovani siano portati, per colpa anche di un contesto di degrado sociale ormai diffuso il larghe zone del Paese, ad aggredire e a rapinare le persone non dando il giusto peso all’azione criminale che si sta compiendo”. Cosi, in una nota, il deputato di Forza Italia Matteo Perego.