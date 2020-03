Costa Diadema con 65 passeggeri positivi al Coronavirus respinta dal porto di Gioia Tauro: si dirige verso Civitavecchia

“In rada davanti al porto di Gioia Tauro c’è una nave passeggeri della compagnia Costa Crociera. Ho terminato adesso di parlare con il Comandante del Porto e con il dottore della sanità marittima. Sono stato rassicurato che nessun marittimo sarà sbarcato a Gioia Tauro, e che alla nave verrà respinta la richiesta di libera pratica. Imbarcherà, quindi, un dottore della compagnia perché il medico titolare è sbarcato a Dubai perché ammalato. A bordo ci sono casi di coronavirus e comunque la nave non potrà entrare in porto. Quindi tranquilli perché stiamo seguendo la questione“. Lo ha comunicato stasera il Sindaco di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Aldo Alessio sulla sua pagina facebook. “Mi sono sentito adesso con il Comandante del Porto e mi ha comunicato che la nave ha rinunciato a chiedere la libera pratica e ad imbarcare il dottore della compagnia e, quindi, andrà via senza aver avuto contatti con nessuno di noi“, ha poi aggiornato nei commenti dello stesso post.

La nave è la Costa Diadema, in arrivo da Dubai. In serata è ripartita verso Civitavecchia. Martedì 24 Marzo l’Autorità del Canale di Suez ha segnalato come la Costa Diadema ha attraversato oggi il Canale di Suez diretta verso l’Italia “con a bordo 65 persone contagiate da coronavirus“.