Negli USA ci si prepara all’emergenza Coronavirus: inizia la vendita di forniture a prezzi esorbitanti [FOTOGALLERY]

Adilisha Patrom, proprietaria di Suites DC, uno spazio di co-working ed eventi dall’altra parte della strada della Gallaudet University, a Washington, presenta le maschere N95 per un cliente nel quartiere NoMa. Con la crescente diffusione del coronavirus in tutto il mondo sta diventando sempre più difficile trovare dispositivi di protezione e disinfettante per le mani in tutto il paese, in particolare la maschera protettiva N95 che Patrom sta vendendo per 30 dollari, ovvero tre volte il suo costo normale.