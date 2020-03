Meteo, super nevicate da effetto lago nello stato di New York: oltre 120cm e una mostruosa banda di neve di oltre 800km [FOTO e VIDEO]

Meteo – Condizioni di blizzard e le più grandi nevicate da effetto lago della stagione si sono abbattute sullo stato di New York nel corso del weekend, sulle sponde orientali del Lago Erie e del Lago Ontario. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha definito la banda di neve da effetto lago che si è venuta a creare come un “mostro”, poiché si estendeva per oltre 800km dal Michigan settentrionale al Canada e allo stato di New York.

La neve da effetto lago si verifica quando una massa d’aria molto fredda, solitamente durante irruzioni polari o artiche, si sposta sulle acque più calde di un lago o anche di un mare. Gli strati d’aria più vicini alla superficie del lago vengono riscaldati dall’acqua calda del lago stesso, raccogliendo l’umidità e il vapore acqueo dal lago, che vengono poi rilasciati nello strato d’aria sovrastante. Questo determina bande di neve intensa, che si deposita sul lato sottovento delle coste dei laghi o dei mari.

Alcune aree dell’Altopiano di Tug Hill, nello stato di New York, hanno ricevuto oltre 120cm di neve in circa 48 ore! I quantitativi più alti sono stati registrati nella parte settentrionale dello stato. Carthage ha ricevuto 122cm di neve, mentre Watertown ne ha registrati 86. La neve è caduta ad un tasso di 7-10cm all’ora la mattina del 28 febbraio a Watertown. Condizioni di blizzard, con raffiche di almeno 56km/h e visibilità inferiore ai 400 metri per almeno 3 ore, hanno interessato la città per 6 ore il 27 febbraio. Star Lake e Wanakena hanno ricevuto rispettivamente 56cm e 50cm di neve. Intorno al Lago Erie, sono stati misurati 67cm a Sardinia e 63cm vicino Springville.

Le bande di neve da effetto lago sono state perfettamente visibili dai satelliti durante l’apice dell’evento, venerdì 28 febbraio. Le aree più definite sono quelle ad est dei laghi Ontario, Michigan ed Erie. Le notizie di enormi quantità di neve accumulata nell’Altopiano di Tug Hill sono confermate dalle spettacolari immagini della gallery scorrevole in alto e dei seguenti video.