Palermo: maxitruffa all’Ue, ‘pratiche clientelari per favorire domande di finanziamento’

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – L’inchiesta che all’alba di oggi ha eseguito 24 misure cautelari per una maxitruffa all’Unione europea “ha consentito di accertare l’esistenza di pratiche clientelari tese a favorire illegittimamente domande di finanziamento rientranti nell’ambito dei citati Psr Sicilia 2007/2013 e Psr Sicilia 2014/2020, poste in essere da pubblici ufficiali in servizio presso l’Ipa di Palermo”. E’ quanto dicono gli inquirenti.

“I riscontri effettuati dalle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare l’esistenza di molteplici cointeressenze tra i soggetti privati proponenti le domande di finanziamento e i dirigenti/funzionari dell’Ipa di Palermo, finalizzate all’illecito ottenimento di rilevanti finanziamenti pubblici concessi dalla Regione Siciliana attraverso l’alterazione o addirittura la sostituzione dei documenti posti a supporto delle richieste”, spiegano gli investigatori.