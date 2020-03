Parco astronomico di Rocca di Papa: gli appuntamenti con la scienza di marzo

Ben quattro eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Si tratta di occasioni uniche per scoprire l’Universo, emozionandosi, dalla viva voce di esperti. Gli eventi sono organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.

“Quello degli Astroincontri al Parco astronomico è un appuntamento che ci vede protagonisti sin da quando l’Osservatorio è nato nel 2000”, afferma Rino Cannavale, referente degli eventi divulgativi dell’ATA . “Siamo convinti che ci sia sempre più spazio per la diffusione di una cultura scientifica e astronomica di qualità per il pubblico e il nostro sforzo è quello di trasmettere non solo nozioni, ma la passione che ci fa amare il cielo e le sue meraviglie”. Tante le tipologie di eventi proposti: appuntamenti su argomenti legati alla passione astrofila, spettacoli nel planetario sul cielo del mese ed eventi per incuriosire i più piccoli e avvicinarli all’affascinante mondo dell’astronomia.

Il primo Astroincontro del mese, in programma il 6 marzo e a cura di Rino Cannavale, sarà dedicato alla scoperta dell’espansione dell’Universo. Venerdì 13 marzo sarà invece la volta dell’Astroincontro per i bambini sulle meraviglie del cielo del mese, con spettacolo nel planetario a cura dell’operatore dell’Associazione Marco Tadini. Venerdì 20 marzo si parlerà del James Web Space Telescope, il telescopio spaziale successore di Hubble. Per finire, il 27 marzo è in programma l’evento “Il cielo sopra di noi, tra antichi miti e nuove conoscenze” con doppio spettacolo nel planetario. Tutti gli eventi saranno aperti da una presentazione divulgativa sul tema della serata, in aula o nel planetario, a cui farà seguito l’osservazione guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con i telescopi.