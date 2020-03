Eccezionale parto trigemellare a Reggio Calabria: bimbe e mamma stanno benissimo [FOTOGALLERY]

Eccezionale evento stamattina a Reggio Calabria, dove alle 10:30 presso gli Ospedali Riuniti sono nate tre gemelle: Chloe, Sofia e Ilary. I genitori, Chiara Vazzana (24 anni) e Valentino Pizzi (30 anni) hanno annunciato il lieto evento ringraziando tutto lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e rivolgendo un particolare ringraziamento al Ginecologo dott. Francesco Sarica. Le neonate, concepite in modo naturale, sono nate tramite parto cesareo alla 33ª settimana di gestazione: pesano rispettivamente 1.290kg, 1.650kg e 1.540kg e stanno bene così come la mamma, raggiante per l’emozione.