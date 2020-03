Paura a Guidonia per un forte boato, tremano vetri e finestre: potrebbe essere stato un boom sonico

Intorno alle 16:50 di oggi, venerdì 13 marzo 2020, è stato avvertito un forte boato a Guidonia, zona ad est di Roma. Il boato ha fatto tremare vetri e finestre, scatenando la paura tra la popolazione. Diverse persone hanno scritto sui social network di aver avvertito il boato. Secondo quanto testimoniato sarebbe durato pochi istanti ma sarebbe stato abbastanza da far tremare vetri e lampadari. Non è stato sicuramente un terremoto, in quanto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato alcuna scossa in quei minuti. L’ipotesi più probabile resta quella del boom sonico.

Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni.