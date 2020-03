Carrefour e NaturaSì hanno pubblicato un avviso di richiamo di alcuni lotti di aringa sciocca con i marchi Borgo del Gusto e Friultrota e di aringa affumicata dolce Naturaqua per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in seguito al campionamento effettuato in autocontrollo. I prodotti interessati sono filetti di aringa affumicati a freddo e sono venduti in confezioni da 150 g, 1 kg e 2 kg, in scadenza dal 13/04/2020 al 03/05/2020, con i seguenti numeri di lotto:

500100,

500103,

500110,

500115,

500120.

NaturaSì specifica che il richiamo è limitato al prodotto a marchio Naturaqua con il numero di lotto 500103 e la scadenza 15/04/2020. Carrefour ha comunicato invece che nel ritiro è coinvolto solo l’ipermercato di Udine. L’aringa affumicata richiamata è prodotta da Friultrota di Pighin Srl, nello stabilimento di via Aonedis, 10 a San Daniele del Friuli (Udine).

“Invitiamo tutti gli acquirenti che hanno in casa il prodotto a NON consumarlo ed a restituirlo al proprio negoziante che provvederà a rimborsarlo ed a chiarire eventuali dubbi“, si legge nell’avviso di richiamo.