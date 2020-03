Spazio: lancio riuscito per la piattaforma Bartolomeo di Airbus

La piattaforma Bartolomeo prodotta da Airbus è stata lanciata con successo da Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti) il 6 marzo. Ora è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove sarà installata all’esterno del laboratorio Columbus, il modulo europeo della ISS costruito da Airbus.

“Questa esclusiva piattaforma consentirà nuove e convenienti applicazioni per l’osservazione della Terra e offrirà alle aziende e agli istituti di ricerca l’opportunità unica di testare i loro progetti rapidamente e facilmente nello spazio”, ha dichiarato Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus.

Bartolomeo, dal nome del fratello minore di Cristoforo Colombo, è finanziata da Airbus e sarà gestita in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA). La piattaforma può ospitare fino a 12 moduli scientifici diversi, fornire loro elettricità e assicurare la trasmissione di dati sulla Terra.

La piattaforma non offre solo opportunità per l’osservazione della Terra, ma anche per la ricerca ambientale e la climatica, la robotica, le scienze dei materiali e l’astrofisica o per testare nuove tecnologie nello spazio, spianando la strada alla loro commercializzazione. L’esclusivo punto panoramico della piattaforma a 400 chilometri sopra la Terra offre visuali senza ostacoli del nostro Pianeta che consentono di ospitare il payload esterno in orbita terrestre bassa.

I lanci sono possibili durante ogni missione di approvvigionamento dell’ISS, circa ogni tre mesi. Le posizioni disponibili possono ospitare una vasta gamma di carichi utili che vanno da 4 a 450 kg di massa. Questi ultimi avranno un collegamento dati ottico downlink fino a due terabyte al giorno.

Qualunque sia il carico utile, può essere preparato e messo in servizio in soli 12 mesi. Dimensioni, interfacce, preparazione al lancio e processo di integrazione del payload sono ampiamente standardizzati, il che riduce significativamente i tempi di consegna e i costi rispetto alle missioni tradizionali.

Bartolomeo è un servizio di missione all-in-one innovativo che svolge un ruolo pionieristico nello sviluppo di un’industria spaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito.