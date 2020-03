Previsione Meteo, ultime ore di instabilità tra oggi e domani al Centro/Sud ma da Mercoledì torna un fortissimo e caldo Anticiclone

Previsioni Meteo – È in atto il peggioramento legato all’ultimo impulso instabile della fase perturbata nordatlantica che da diversi giorni sta interessando il Mediterraneo centrale e l’Italia. Dopo quest’ultimo peggioramento, il tempo andrà ripristinandosi sul nostro bacino, con l’avvento di un’ alta pressione che porterà condizioni di stabilità e ampio soleggiamento per gran parte della settimana. Ma vediamo quali sono e quali saranno le aree più colpite dalle piogge nel corso delle prossime 24-36 ore, fase nella quale dovrebbe esplicarsi quest’ultimo passaggio instabile. Intanto, in queste ore, il fronte più intenso è in azione tra l’altro Tirreno e i settori centro-occidentali del Nord. Molte nubi con rovesci e anche locali temporali stanno interessando gran parte della Liguria, in particolare i settori tra il Savonese, il Genovese e il Levante Ligure. Da quando sono iniziate le precipitazioni, ossia dalla tarda notte e primo mattino, su alcune aree tra il Genovese e il Savonese sono caduti già fino a 12-13 mm, diffusamente 5/10 mm. Piogge con alcuni millimetri di accumulo stanno interessando diffusamente anche il Piemonte, specie centro occidentale, la Lombardia, le Alpi e Prealpi centrali, qui con locali nevicate intorno ai 1000 m, fenomeni deboli e occasionali sul resto di Alpi e Prealpi. Piogge moderate anche su Alta Toscana, deboli sui settori Centro occidentali toscani e qualche piogge irregolare sulla Sardegna.

Per il corso della giornata, le piogge andranno intensificandosi sulla Sardegna, anche con locali rovesci moderati sui settori centro-occidentali, e piogge sparse raggiungeranno anche le coste centrali tra il Sud della Toscana e il Lazio. Ancora piogge, ma più deboli, sulla Liguria, in concentrazione sulla parte centro-orientale, altri rovesci sul Nord della Toscana, localmente Emilia, Nord Appennino e piogge e rovesci sparsi su Alpi in genere e su Prealpi centro-orientali, qui con locali nevicate tra 800 e 1100 m, più in alto sulle Alpi occidentali.

Dal secondo pomeriggio, in serata, nella notte prossima e anche per parte della giornata di domani, peggiorerà il tempo sulla Sicilia con piogge e rovesci diffusi, più intensi sulla parte centro-occidentale e in particolare sul Palermitano. Qualche pioggia debole e irregolare anche sulla Calabria tirrenica centro-meridionale. Per domani, addensamenti e precipitazioni diffuse su tutti i settori Alpini, soprattutto più settentrionali, ma con temperature in aumento e nevicate sopra i 1600-1800 m. Sul resto dell’Italia, il tempo sarà mediamente asciutto e anche ovviamente soleggiato, salvo il transito di nubi un po’ da questo pomeriggio e poi ancora domani sul regioni del medio basso Tirreno e meridionali, qui non esclusa anche qualche debole addensamento e locali deboli piogge tra la Lucania, la Calabria il Sud della Puglia nel corso di domani, ma fenomeni di poco conto. Le temperature sono attese ancora sotto le medie stagionali su gran parte del territorio, per oggi, poi in aumento da domani a iniziare dai settori alpini, nord-occidentali e tirrenici centro settentrionali.

Uno sguardo, infine, al resto della settimana, che vedrà un tempo in netto miglioramento soprattutto tra mercoledì e venerdì, grazie all’affermazione di una temporanea, ma ben strutturata alta pressione. Essa garantirà alcune giornate con ampio soleggiamento sulla gran parte del Paese, salvo localmente un po’ di nubi basse marittime possibili su qualche settore tirrenico, e con temperature in deciso e generale aumento, quindi con clima quasi primaverile di giorno. Possibile qualche disturbo in più verso il fine settimana, per moderate infiltrazioni di correnti umide atlantiche, le quali potrebbero arrecare più nubi irregolari e qualche debole pioggia sparsa, ma sul weekend dettaglieremo meglio nel corso dei prossimi giorni.