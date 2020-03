Previsioni Meteo Aeronautica Militare: crollo delle temperature, piogge e nevicate da Nord a Sud

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 25 Marzo 2020

Domani al Nord: al primo mattino addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna meridionale con nevicate fino a bassa quota; cielo poco nuvoloso o velato d nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sul resto dell’Emilia-romagna, regioni occidentali e sulle aree alpine e prealpine, con nevicate deboli ma diffuse, dal pomeriggio, già a quote di bassa collina. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche, con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 200 metri; estese e spesse velature sul resto del centro, con deboli nevicate sparse sulle aree interne delle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna orientale, sempre al di sopra dei 200 metri. Sud e Sicilia: al mattino molte nubi su Molise, aree interne della Campania e sulla Puglia garganica; cielo molto nuvoloso o coperto su Sicilia e Calabria, con piogge o rovesci diffusi e locali nevicate lungo l’area appenninica oltre gli 800 metri; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta dalla Sicilia al resto delle regioni ioniche. Temperature: minime in diminuzione su Sicilia, bassa Calabria e sul nord-ovest, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione anche sensibile su Sicilia e Calabria, in diminuzione meno marcata sul nord-est, Emilia-Romagna ed aree alpine occidentali, in aumento sul resto del centro-sud, con l’esclusione di Toscana e Sardegna, stazionarie altrove. Venti: forti nordorientali sulle aree costiere adriatiche settentrionali, pianura padana orientale e sulle Marche; da moderati a forti sul resto dell’Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna; forti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia in estensione pomeridiana anche alla bassa Calabria. Mari: da agitati a molto agitati lo stretto di Sicilia e lo Ionio occidentale; da molto mossi ad agitati l’Adriatico centrosettentrionale, mare e canale di Sardegna, il Tirreno occidentale; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Le Previsioni Meteo fino al 30 Marzo 2020

Giovedì 26 marzo. Nord: al primo mattino molte nubi sulle aree alpine e prealpine e sull’Emilia-Romagna centromeridionale, con nevicate diffuse, oltre i 300 metri; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta al resto del nord, con ancora nevicate sulle aree alpine e prealpine, oltre gli 800 metri e su quelle appenniniche, oltre i 400 metri. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, sul settore peninsulare e sulla Sardegna centrorientale, nevose lungo l’area appenninica, oltre i 600 metri, ma in risalita dal tardo mattino fino a 1500 metri. Sud e Sicilia: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, piogge o rovesci diffusi e locali temporali sulle regioni ioniche peninsulari, intense su Calabria e Basilicata. Temperature: minime in aumento al centro-sud peninsulare e Sicilia centrorientale, marcato sulle regioni meridionali peninsulari, generalmente stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica, Campania meridionale, Puglia salentina, aree alpine e prealpine orientali, stazionarie sul resto del paese.

Venerdì 27 marzo: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con nevicate sulle aree alpine occidentali ed aree appenniniche, e pioggeo rvoesci diffusi invece sul resto del centro-sud, in attenuazione serale sulle regioni centrali tirreniche.

Sabato 28 marzo: al mattino nubi basse sulle aree alpine, regioni centrorientali del nord e regioni centrali; addensamenti compatti al sud, con piogge o rovesci sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta in pianura padana e generale attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Domenica 29 e lunedì 30 marzo. Domenica: al mattino nuovo aumento della nuvolosità compatta al nord-ovest, sulle aree alpine e prealpine ed al centro-sud con piogge da sparse a diffuse, e nevicate sulle aree alpine e prealpine; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del paese. Dal pomeriggio fino a tutta la mattinata di lunedì, estensione delle precipitazioni al resto del nord fino alle Marche.