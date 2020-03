Previsioni Meteo Aeronautica Militare: crollo termico e peggioramento in arrivo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 21 Marzo 2020

Domani al Nord al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su Alpi e prealpi lombarde e triveneto, con piogge o rovesci sparsi, e nevicate sulle aree alpine orientali, oltre i 2000 metri; cielo in generale da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione. Dalla serata estensione della nuvolosità compatta anche alle restanti aree alpine, prealpine ed appenninche, con locali deboli fenomeni; al primo mattino strati bassi in Pianura padana, accompagnati da foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna, con piogge o rovesci sparsi, specie sulla parte meridionale; bel tempo sul settore peninsulare, anche se con sviluppo di nubi cumuliformi sparse, dalla tarda mattinata, specie sulle regioni adriatiche, accompagnate da piogge o rovesci sparsi, nel primo pomeriggio, sulle aree interne. Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia, accompagnate da piogge o rovesci, da sparsi a diffusi; bel tempo sul resto del meridione, anche se con aumento delle velature dalla tarda mattinata, tendenti a divenire spesse dal tardo pomeriggio, ad iniziare dalla Calabria. Temperature: minime in diminuzione sul nord-ovest, alta Toscana ed Appennino emiliano, in aumento in Pianura padana orientale, Marche e Sardegna centromeridionale, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche, ioniche e sulla Sardegna meridionale, in aumento su Liguria, basso Piemonte e sulla Campania, stazionarie sul resto del paese. Venti: da moderati a forti di scirocco sulle due isole maggiori, con ulteriori rinforzi dal pomeriggio lungo le aree costiere meridionali; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali dal pomeriggio. Mari: da molto mossi ad agitati lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale parte ovest ed il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il mare di Sardegna, il restante mar Tirreno occidentale e lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Le Previsioni Meteo fino al 26 Marzo 2020

Domenica 22 marzo al Nord al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e nevicate su Alpi e prealpi, al di sopra dei 1000 metri, ma in discesa fino 400 metri in serata. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sul nord-est e sulla Pianura padana centrorientale, e attenuazione dei fenomeni in serata lungo l’area appenninica. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna orientale e sulle regioni adriatiche,in estensione serale anche all’Umbria ed al Lazio centromeridionale, con piogge sparse e locali nevicate in serata lungo l’area appenninica, al di sopra dei 500 metri; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con da sparse a diffuse, in attenuazione serale sulla Sicilia. Temperature: minime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, regioni centrali tirreniche, Campania centrosettentrionale, Sicilia ed aree costiere ioniche, in diminuzione sulle Marche, stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione, anche sensibile al nord, regioni centrali adriatiche, regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, in aumento sulla Sardegna meridionale e sulle coste della Liguria, stazionarie sul resto del paese. Venti: forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, sulle aree costiere adriatiche centrosettentrionali, in estensione serale anche alla Pianura padana, Toscana, Umbria, Molise e Campania; forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria; moderati dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, in attenuazione dal pomeriggio; generalmente deboli dai quadranti orientali sul resto del paese. Mari: da molto mosso ad agitato l’alto Adriatico, tendente a divenire molto agitato in serata; molto mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia, mar Ligure e Ionio, tendenti questi ultimi a divenire agitati dalla serata; generalmente mossi i restanti mari.

Lunedì 23 marzo molte nubi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, regioni adriatiche centrali, regioni tirreniche meridionali, Lazio centromeridionale e Molise con rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria e deboli fenomeni sparsi sulle restanti aree; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Martedì 24 marzo addensamenti compatti su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali sparsi; addensamenti compatti sulle aree alpine occidentali e sulle regioni adriatiche centromeridionali, con nevicate da sparse a diffuse; nubi medio-alte sul nord-est e sul resto del centro-sud; bel tempo sul resto del paese.

Mercoledì 25 marzo al mattino molte nubi compatte su Sicilia e Calabria, aree alpine e prealpine e regioni adriatiche, con nevicate da sparse a diffuse; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del paese. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta e delle nevicate sul resto del sud.

Nella mattinata di giovedì 26 marzo cielo molto nuvoloso o coperto al sud, regioni adriatiche, Umbria ed aree interne del Lazio, con nevicate da sparse a diffuse; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del paese.